مهرجان البحر الأحمر السينمائي يطرح سلسلة أفلام "السينما العائلية"

طرح مهرجانُ البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الرابعة للعام 2024م تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ قائمةَ أفلام "السينما العائلية" المخصصة للعائلات والأطفال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مقرّ المهرجان الجديد والنابض بالحياة في البلد جدة التاريخية، والتي تضمنت القائمة سلسلة من الأفلام المميزة المُصممة لإلهام المشاهدين الصغار والعائلات.
ومن المقرَّر عرْض هذه الأعمال خلال الدورة الحالية للمهرجان المزمع انعقادها خلال الفترة من 5 - 14 ديسمبر المقبل، وقد تمّ اختيار ثلاثة أفلام ممتعة وعالمية في قائمة "السينما العائلية"؛ لتقدم سحر السينما لهذه الشريحة الجماهيرية الهامة؛ من خلال عرض قصص جذابة للأطفال والمراهقين والعائلات، ممن يبدون اهتمامًا عاليًا بمتابعة الإبداعات السينمائية.
وقال مدير البرامج العربية والكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "أنطوان خليفة": برامج المهرجان هذا العام تضم مجموعة رائعة اختيرت بعناية، تعرف الأطفال بعالم السينما؛ حيث سيكون هناك عرض أول فيلم استعراضي موسيقي في المهرجان.
من جانبه أوضح مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "كليم أفتاب"، أنه روعي في المهرجان تعزيز الشعور بالمجتمع وتوفير الأجواء المثالية لجميع أفراد الأسرة، وتشجيع القسم الخاص بالعائلات والأطفال على المشاركة، فضلًا عن حرص المهرجان على رعاية الجيل القادم من صانعي الأفلام وعشاق الأفلام.
ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجانُ نخبةً من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.