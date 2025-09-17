تقرير الحالة الثقافية في المملكة .. قراءة شاملة في إنجازات وتحديات المشهد الثقافي السعودي

واستندت بقية فصول التقرير، إلى ذات الأبعاد التي طُوّرت في النُسخ السابقة، حيث يُقيّم الفصل الأول: "الإدارة والصون" واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي، وخدمة اللغة العربية، ويقيس الفصل الثاني: "الإبداع والإنتاج الثقافي" مستويات الإنتاج الثقافي سواءً في النشر أو الإنتاج السمعي، والبصري، أو الفنون، والتصاميم، والمسرح، وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي نالها المبدعون محليًا ودوليًا.