تقرير الحالة الثقافية في المملكة .. قراءة شاملة في إنجازات وتحديات المشهد الثقافي السعودي

أصدرت وزارة الثقافة اليوم، "تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية لعام 2024م"، تحت عنوان: "الأثر الثقافي"، الذي يُسلّط الضوء على الحِراك الثقافي السعودي، مع رصدٍ لتطوراته، ومنجزاته، والتحديات التي واجهته خلال العام، وذلك في ستة فصول اشتملت: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والأثر الثقافي.
وركَّز التقرير في نسخته الجديدة، على قياس الأثر الثقافي، واستعراض التجارب والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، والذي يُعد من أهم أدوات القياس لمعرفة أثر الحِراك الثقافي ونتيجته، ويؤكد على أهمية بناء إطارٍ وطنيّ، شامل لتقييم الأثر الثقافي؛ يتجاوز النهج التقليدي، ويستند إلى مؤشّرات كمية ونوعية ترصد التغيّرات التي أحدثتها الثقافة في حياة الأفراد والمجتمع، وذلك في ظل اكتمال البناء المؤسسي للقطاع.
واستندت بقية فصول التقرير، إلى ذات الأبعاد التي طُوّرت في النُسخ السابقة، حيث يُقيّم الفصل الأول: "الإدارة والصون" واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي، وخدمة اللغة العربية، ويقيس الفصل الثاني: "الإبداع والإنتاج الثقافي" مستويات الإنتاج الثقافي سواءً في النشر أو الإنتاج السمعي، والبصري، أو الفنون، والتصاميم، والمسرح، وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي نالها المبدعون محليًا ودوليًا.
وتناول الثالث: "المعارف والمهارات" تطورات ومؤشّرات التعليم والتدريب في المجالات الثقافية، وأما الفصل الرابع "المشاركة الثقافية" فقدّم صورةً متعددة الأبعاد لمستويات المشاركة، ومدى قدرة القطاع الثقافي على الوصول إلى أطياف المجتمع المتنوعة، وخُصِّص الفصل الخامس من التقرير لـ "الاقتصاد الإبداعي"، مستعرضًا ومحللًا أبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاع.
ويأتي تقرير الحالة الثقافية لعام (2024) بوصفه منتجًا معرفيًا تقدّمه وزارة الثقافة سنويًّا، للمهتمين برصد الحِراك الثقافي المحلي داخل المملكة وخارجها؛ ليمنحهم قراءةً منهجية للحالة الثقافية تُبيّن التحديات، وترصد المنجزات، وذلك وفق هيكلة موضوعية تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتُعالج الثقافة بصفتها بُنية واحدة لا تتجزأ؛ لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكلٍ دوري، وتستند إلى أبحاث ودراسات معتمدة.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على محتوى التقرير وتحميله عبر الرابط التالي: "https://www.moc.gov.sa/-/media/Project/Ministries/Moc/Publications/Cultural_Status_Report2024.pdf".