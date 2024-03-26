"أبو طبيلة" و"مسحراتي".. أكاديمي يبرز تشابه "العادات السعودية والتونسية الرمضانية"

وفي هذا السياق، يقول عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بقسم الاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل الدكتور لطفي محمد الزيادي؛ من الجمهورية التونسية، لـ"واس"، إن الجالية التونسية هنا تشعر بأنها في وطنها الثاني المملكة، حيث يحيون عديداً من العادات والتقاليد الرمضانية التي عايشوها في تونس بدءاً من استقبال الشهر والأجواء الروحانية والتسوق وتجهيز المؤن الرمضانية وشراء المواد الغذائية وتزيين المساجد والشوارع.