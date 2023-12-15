زوار "كتاب جدة" يعيشون تجربة التمثيل الصوتي

ويقام معرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن مبادرة معارض الكتاب للعام الحالي في السعودية، على مساحة تقدر بنحو 34 ألف متر مربع، كما يحتضن المعرض جناحًا خاصًّا للطفل يضم ورش عمل متعددة في الأزياء والموسيقى والكتابة والطهي والمسرح وصناعة الدمى، إضافة إلى مسرح للطفل وبرنامج تدريبي في صناعة القصص المصورة وصناعة الرسوم المتحركة؛ لتثقيف الأطفال، في مساحات مفعمة بالإبداع والمعرفة. كما يُسلط المعرض الضوء على قصص الأنمي المصورة، وفن المانجا للرسوم اليابانية، وذلك عبر تخصيص أجنحة تشهد تنظيم فعاليات متنوعة تراعي جميع الاهتمامات والميول.