"الثقافة" تنظم لقاء فرص الابتعاث لدراسة الموسيقى

واستضاف اللقاء أحد الطلبة الملتحقين ببرنامج الابتعاث الثقافي في مجال الموسيقى، للحديث عن تجربته، بدءًا من التواصل مع الجامعات للحصول على القبول، ومن ثم التقديم للبرنامج، والاستماع لبعض النصائح التي أسهمت في الحصول على القبول الجامعي؛ ومن أهمها أن يمتلك الطالب شخصية وهوية فنية تؤكد للجامعة مدى شغفه وإيمانه بالمجال الذي يسعى لدراسته.