مهرجان البحر الأحمر يعلن عن الفائزين في "تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة"

وتنضم نيوم إلى مبادرة "تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة" بصفة شريك إنتاج للفِرَق الفائزة، وستستضيف صناع الأفلام في أكبر منشأة مخصصة لهذا الغرض في المنطقة؛ حيث يمكنهم العمل على مشاريعهم القادمة في 2024، ويشمل هذا الدعم حوافز مالية للتصوير بمنطقة نيوم، والعمل في استوديوهات بمعايير عالمية، ووجود مناظر طبيعية رائعة متنوعة التضاريس، وكذلك مساعدة متخصصة من الفِرَق الفنية المتخصصة في المجال، كما سيحصل صناع الأفلام أيضًا على توجيه من قِبَل المتخصصين في عالم صناعة الأفلام لمدة 6 أشهر؛ لضمان حصولهم على جميع الأدوات والموارد المطلوبة لإكمال أفلامهم.