لجعل السعودية وجهة رائدة.. مشاركة ثرية لـ"الأفلام" في مهرجان كان السينمائي 2024

وتنظم هيئة الأفلام عددًا من الندوات الحوارية على هامش المهرجان، تتناول فيها أحدث تطورات القطاع، حيث سيتم تناول عدد من المواضيع مثل "تجربة صناعة الأفلام في الأسواق الناشئة"، و"الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما" و"جلسة مع فريق فيلم نورة" و"خارطة الطريق إلى السوق السعودي"، إلى جانب تنظيم برامج وفعاليات على هامش المهرجان تهدف إلى التواصل مع خبراء القطاع الدوليين المشاركين في المهرجان مع الوفد السعودي من الهيئة وصناع الأفلام، وتعزيز حضور قطاع السينما السعودي في أحد أكبر الأسواق العالمية.