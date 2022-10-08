هيئة "الأدب والنشر والترجمة" تُكرِّم الفائزين بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب

وتناصفت الجوائز ست دور نشر سعودية، بواقع 50 ألف ريال لكل دار، هي على النحو الآتي: جائزة التميز في النشر لدار "تشكيل"، وجائزة التميز في النشر للأطفال لدار "أصالة"، وجائزة النشر المتميز في الترجمة لمكتبة جرير، إضافة إلى جائزة التميز في النشر الرقمي للمنصات الرقمية لدار "مدارك"، وجائزة التميز في النشر للمحتوى السعودي لدار "ملهمون"، وجائزة اختيار القراء لدار "جدل".