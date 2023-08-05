"جريندايزر" يعود بمسلسل جديد مع مانجا للإنتاج

عرف "جريندايزر" أيضًا باسم "جولدوراك" في فرنسا، و"جولدريك" في إيطاليا، وهو آلي ضخم انطلق في عام 1975م لإنقاذ كوكب فليد، وساعد دوق فليد "دايسكي أمون" في الوصول آمنًا إلى الأرض، وشرع في الدفاع عنها وعن سكانها. ويذكر أن المسلسل حصد أكبر عدد مشاهدات في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا، وأصبح عَلَمًا لعالم الأنميشن والمانجا.