"جريندايزر" يعود بمسلسل جديد مع مانجا للإنتاج

واشتمل العرض التشويقي على الإعلان عن طاقم فريق العمل والذي ضم كلًّا من جو ناجاي مانجاكا ومؤلف "جريندايزر"، والمخرج ميتسوؤو فوكودا ومن أعماله الشهيرة "Mobile Suit Gundam SEED"، ومصمم الشخصيات يوشيوكي ساداموتو الذي قام بدوره بتصميم الشخصيات لكل من "Neon Genesis Evangelion" و"Summer Wars"، قام بكتابة السيناريو الروائي إيتشيرو أوكوتشي. ومن أبرز أعماله "Code Geass: Lelouch of the Rebellion"، وقاد الجانب الموسيقي الملحن الشهير كوهي تاناكا ومن أعماله الشهيرة "ONE PIECE" و"Sakura Wars".