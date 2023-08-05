"جريندايزر" يعود بمسلسل جديد مع مانجا للإنتاج

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وشركة دايناميك بلاننج، عن إطلاق العرض التشويقي الرسمي لمسلسل الأنمي الجديد "جريندايزر يو"؛ حيث يعود المسلسل الشهير إلى عشاقه ومحبيه في أصقاع العالم بشكل مميز للشخصيات الرئيسية وبهوية عصرية.
ومن المقرر إطلاق مسلسل الأنمي الجديد "جريندايزر يو" على الشاشات والمنصات في العام القادم 2024.
تم إطلاق العرض التشويقي الأول للمسلسل ضمن مهرجان أكيهابارا في اليابان ولاقى العرض التشويقي أصداءً إيجابية؛ حيث حضر نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين مثل المانجاكا السيد جو ناجاي، والمنتج التنفيذي في شركة دايناميك بلاننج إيتشانو ناجاي، والمخرج ميتسوؤو فوكودا، ومصمم الشخصيات يوشيوكي ساداموتو، وكاتب السيناريو إيتشيرو أوكوتشي.
ومن المقرر عرضه اليوم في شاشات جابامورا في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الجيميرز، وتم إطلاق العرض التشويقي في منصات التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للمسلسل GrendizerAnime@.
وقال الدكتور عصام أمان الله بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: "يسعدنا أننا عملنا مع دايناميك بلاننج لإعادة المسلسل الشهير "جريندايزر" وبثه بعد أكثر من أربعين سنة من جديد بطريقة مبتكرة وحديثة لمحبيه، ولجيل جديد عاشق للأنميشن والمانجا؛ حيث يُعد مسلسل "جريندايزر" من أكثر المسلسلات انتشارًا وجماهيرية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "تُعد هذه العودة بصمة مميزة لا تنسى للشباب السعودي الذي عمل في قطاع التوزيع والترخيص؛ حيث نعتز في مانجا للإنتاج بتمكين الشباب والاستثمار فيهم".
من جانبه صرّح المهندس عبدالعزيز النغموش مدير إدارة قسم التوزيع والتسويق وتطوير الأعمال، بأن "عودة" جريندايزر لمحبيه من خلال شركة مانجا للإنتاج، تُعد قفزة نوعية كبيرة في مجال التوزيع والترخيص في العالم، ومن خلال هذه العودة أثبتت شركة مانجا للإنتاج لصناع المحتوى، إمكانياتها في قيادة قطاع المستقبل الإبداعي في العالم؛ وذلك بجهود كفاءات سعودية كافحت وسعت ليصل اسم المملكة العربية السعودية عالميًّا.
واشتمل العرض التشويقي على الإعلان عن طاقم فريق العمل والذي ضم كلًّا من جو ناجاي مانجاكا ومؤلف "جريندايزر"، والمخرج ميتسوؤو فوكودا ومن أعماله الشهيرة "Mobile Suit Gundam SEED"، ومصمم الشخصيات يوشيوكي ساداموتو الذي قام بدوره بتصميم الشخصيات لكل من "Neon Genesis Evangelion" و"Summer Wars"، قام بكتابة السيناريو الروائي إيتشيرو أوكوتشي. ومن أبرز أعماله "Code Geass: Lelouch of the Rebellion"، وقاد الجانب الموسيقي الملحن الشهير كوهي تاناكا ومن أعماله الشهيرة "ONE PIECE" و"Sakura Wars".
يُذكر أنه في العام الماضي تم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة دايناميك بلاننج لإسناد حقوق التراخيص لشركة مانجا للإنتاج لمنتجات وشخصيات مسلسل "جريندايزر"، واستخدامها في المدن والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط.
وجاءت أولى ثمار هذه الشراكة بتدشين مجسم شخصية "جريندايزر" في العاصمة الرياض حيث سجل مجسم شخصية "جريندايزر" في موسوعة غينيس العالمية عن كونه أكبر مجسم معدني في العالم لشخصية خيالية بارتفاع يفوق الـ33 متر.
عرف "جريندايزر" أيضًا باسم "جولدوراك" في فرنسا، و"جولدريك" في إيطاليا، وهو آلي ضخم انطلق في عام 1975م لإنقاذ كوكب فليد، وساعد دوق فليد "دايسكي أمون" في الوصول آمنًا إلى الأرض، وشرع في الدفاع عنها وعن سكانها. ويذكر أن المسلسل حصد أكبر عدد مشاهدات في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا، وأصبح عَلَمًا لعالم الأنميشن والمانجا.