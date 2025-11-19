هيئة الأدب تدشّن جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025

وتجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين المملكة ودولة الكويت، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي العربي والخليجي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة محركًا للتنمية وجسرًا للتواصل والحوار بين الشعوب.