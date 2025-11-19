هيئة الأدب تدشّن جناح المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، المُقام في أرض المعارض الدولية بدولة الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، وسط حضور ثقافي عربي وخليجي واسع يجسّد مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الأدبية في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة المملكة في المعرض تأتي امتدادًا للعلاقات الثقافية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وحرص الهيئة على تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الأدب والنشر والترجمة، بما يعكس الازدهار الذي يشهده المشهد الثقافي في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المعرض يشكّل منصة داعمة لصناعة الكتاب والنشر، ويوفّر للناشرين السعوديين فرصًا للتواصل المعرفي وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وتأتي مشاركة المملكة بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن جهودها لتعزيز حضورها الثقافي الإقليمي والدولي، وإبراز تطور صناعة النشر والترجمة في المملكة، من خلال جناح سعودي متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، وهي:
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
جامعة حفر الباطن
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
مكتبة الملك فهد الوطنية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
جمعية النشر
شركة ناشر
المختبر السعودي للنقد
المرصد العربي للترجمة
مبادرة ترجم
دارة الملك عبدالعزيز
ويعكس هذا الحضور تكامل الجهود الثقافية الوطنية وتنوع المبادرات المعرفية.
وتجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين المملكة ودولة الكويت، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي العربي والخليجي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة محركًا للتنمية وجسرًا للتواصل والحوار بين الشعوب.
ويستعرض الجناح السعودي خلال المعرض برنامجًا ثقافيًا غنيًا يتضمن ندوات، وجلسات حوارية، وورش عمل، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين الذين يعكس حضورهم حيوية الحركة الأدبية في المملكة.