"شذرات من ترانيم شاعر".. أمسية شعرية تُشعل مسرح التقنية بالرياض

احتضن مسرح الكلية التقنية بالرياض، مساء أمس، أمسية شعرية مميزة بعنوان "شذرات من ترانيم شاعر"، أحياها الشاعر سعد آل شايع، وذلك ضمن مبادرات #الشريك_الأدبي، بتنظيم مركز قنطرة المعرفي، وبالتعاون مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية.
وشهدت الأمسية حضورًا لافتًا من نخبة المثقفين والإعلاميين والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث قدّم آل شايع باقة من نصوصه الشعرية التي تنوّعت بين التأمل والوجدان، في أجواء تفاعلية امتزج فيها الإبداع بالحوار الراقي.
وأدارت الأمسية الإعلامية سارة العفيف، التي أضفت على اللقاء طابعًا خاصًا من خلال إدارتها الاحترافية، وإتاحة المجال لمداخلات الحضور التي أثرت النقاش وأسهمت في تعميق التجربة الشعرية.
وتُعد هذه الأمسية واحدة من الفعاليات الثقافية النوعية التي تعكس دور الشراكات الأدبية والمعرفية في تعزيز الحراك الثقافي، وفتح مساحات للحوار بين المبدعين والجمهور، ضمن مشهد يُبرز حيوية الساحة الأدبية السعودية.
وفي ختام الأمسية، عبّر المنظمون عن شكرهم وتقديرهم للحضور والمشاركين، مؤكدين أن النجاح الذي تحقق ما كان ليتأتى – بعد توفيق الله – لولا تفاعل المثقفين والإعلاميين ومحبي الشعر، والجهود الإعلامية المرافقة التي أسهمت في توثيق الحدث وإبرازه بالصورة اللائقة.