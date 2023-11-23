الدرعية عاصمة للثقافة العربية 2030 .. نافذة على 6 قرون من المجد

وتعود نشأة الدرعية التاريخية إلى عام 1446م، بعد مجيء مانع بن ربيعة المريدي الجد الثالث عشر للملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وتحولت من بلدة صغيرة تقع بجوار القطيف، إلى أرض خصبة على ضفاف وادي حنيفة، كما شكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، وأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم، وذلك عام 1824م.