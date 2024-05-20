تأكيدًا للدور الريادي السعودي.. "الأدب" و"الألكسو" تطلقان المرصد العربي للترجمة

ويُعدّ المرصد أول جهة إقليمية لـ"الألكسو" في المملكة ودول مجلس التعاون منذ تأسيس المنظمة قبل 54 عاماً، ويهدف إلى حصر وتقديم البيانات الدقيقة والإحصائية الحديثة عن واقع الترجمة، ودعم تأسيس خطة عربية موحدة لحركة الترجمة، والإسهام في نقل وتوطين المعرفة للعالم العربي، من خلال تقديم البيانات بنهج مبتكر يجمع أحدث التقنيات، كما يوفّر مرجعًا رقميًا للشفافية والمصداقية في عرض البيانات، والإسهام في عكس الصورة الثقافية الحقيقية للوطن العربي.