مسح واستكشاف وتنقيب داخل "العاصمة".. "التراث" تطلق مشروع اليمامة الأثري في الرياض ومحيطها

وتعمل الهيئة على تنفيذ مشاريع المسح والتنقيب الأثري لمدينة الرياض خلال المدة من عام 2024 حتى عام 2028؛ ويشمل استكمال مشروع المسح الشامل داخل نطاق مدينة الرياض، وعلى طول امتداد وادي حنيفة، والمراكز المحيطة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى 3 مشاريع أخرى للتنقيب الأثري في مواقع ضرماء، والحني، والمصانع؛ بالتعاون مع شركاء الهيئة.