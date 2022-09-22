شخصية الملك عبدالعزيز تُلهم قرائح شعراء الشام.. أمل الأمة بعد أن عصفت بها رياح الفُرقة

يتردد موضوع البناء والعمران في المدائح بصورة واضحة؛ فهذا الشاعر خليل مطران يشير إلى بناء القرى واستخراج الذهب من مناجم المملكة والرخاء الذي تَحقق للمملكة وشعبها، يقول في قصيدة "سل أهل نجد":

بنى القرى في أقاصي البيد يَعْمُرُها

وقبله لم تباشرها يَدَا بانِ

وأخرج الدر من أخلاف جُلمُدها

للعائلين ومن أجواف غِيران

صحائف المجد خطُّوها وزيّنها

"عبدالعزيز" بتاج فوق عنوان