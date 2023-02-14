هيئة الأدب تُنهي استعداداتها لتنظيم "مهرجان الكُتّاب والقرّاء" في الشرقية

وسيقدم "مهرجان الكُتّاب والقرّاء" برنامجًا ثقافيًا شاملًا ينطلق من الأدب مرورًا بمختلف القطاعات الثقافية، متضمنًا نشاطًا تفاعليًا يسمح للزوّار بأن يعيشوا تجربة أدبية غامرة مع الفعاليات التي صُممت بقوالب إبداعية متنوعة ما بين حلقات النقاش مع الأدباء، والصالون الأدبي، وورش النقد الفني، وفعاليات الأطفال، وعروض الأفلام السينمائية، ومعرضٍ للكتاب، وأنشطة الشارع الأدبي، إلى جانب ركن لوسائل التواصل الاجتماعي في نطاق الأدب والمعرفة، وغيرها من الأعمال المسرحية، والأمسيات الشعرية والغنائية، ومتاجر للحرفيين والأسر المنتجة مدعومة بخدمات مساندة مثل المقاهي وعربات الطعام المتنقلة التي تقدمها الهيئة لتسهيل مشاركة جميع أفراد العائلة في فعاليات المهرجان وتجاربه المختلفة.