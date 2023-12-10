"خوجة" يشدو بأجمل قصائده في معرض جدة للكتاب

بدوره قدم الشاعر خوجة شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة، على إتاحة مثل هذه الملتقيات والفعاليات الثقافية، ليبدأ بعد ذلك الأمسية بقصيدة "سبحان من خلق"، التي تلتها عدد من القصائد الغزلية الأخرى، منها "أنت الحقيقة، الحلم، عزف منفرد، أقرئك السلام، الموعد الأول، جذب، أحلى النساء، رحلة المنتهى، فك الإسار، ولقاء الساعتين"، مختتمًا الأمسية بقصيدة "هذه أرضي"، التي ألقاها تضامنًا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير وإبادة.