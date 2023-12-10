"خوجة" يشدو بأجمل قصائده في معرض جدة للكتاب

على مسرح روشن الثقافي، كان محبو الشعر وجمهور معرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، على موعد مساء أمس السبت مع أمسية شعرية للشاعر الدكتور عبدالعزيز خوجة، وزير الثقافة سابقًا، والفائز مؤخرًا (بجائزة البابطين) للإبداع الشعري، قدمتها الأستاذة نوال الرشيدي، التي رحبت بالحضور، وأشادت بالتجربة الشعرية لخوجة، ساردةً نبذة عن سيرته الذاتية، لتتيح الفرصة بعد ذلك لفارس الأمسية للبوح بأجمل قصائده.
بدوره قدم الشاعر خوجة شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة، على إتاحة مثل هذه الملتقيات والفعاليات الثقافية، ليبدأ بعد ذلك الأمسية بقصيدة "سبحان من خلق"، التي تلتها عدد من القصائد الغزلية الأخرى، منها "أنت الحقيقة، الحلم، عزف منفرد، أقرئك السلام، الموعد الأول، جذب، أحلى النساء، رحلة المنتهى، فك الإسار، ولقاء الساعتين"، مختتمًا الأمسية بقصيدة "هذه أرضي"، التي ألقاها تضامنًا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير وإبادة.
ويعد الشاعر عبدالعزيز خوجة من الشعراء السعوديين البارزين، إذ أصدر عددًا من الدواوين الشعرية، منها ديوان حنانيك، عذاب البوح، بذرة المعني، حلم الفراشة، الصهيل الحزين، إلى من أهواه، أسفار الرؤيا، قصائد حب، مئة قصيدة وقصيدة للقمر، رحلة البدء والمنتهى، الحب يقرئكَ السلام، مختارات شعرية، سبحان من خلق، إلى جانب كتابه النثري تحت عنوان (التجربة: تفاعلات الثقافة والسياسة والإعلام)، كما حظيت تجربته الشعرية بالعديد من الدراسات النقدية الثرية، التي وضعته في طليعة الشعراء السعوديين المعاصرين.
يذكر أن معرض جدة للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، يحظى بمشاركة نحو 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، توفر للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة، كما يستمر المعرض في استقبال زواره حتى 16 ديسمبر الجاري، في مركز "سوبر دوم" من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة، من الساعة 2 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل.