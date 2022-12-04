المُخرج "المزيد": مهرجان البحر الأحمر علامة فارقة لصناع الأفلام

وتوقّع للفيلم نجاحًا جيدًا لحجم جماهير نادٍ كبير مثل نادي الهلال، قائلًا: إن قصته طويلة ولا يسعنا الإسهاب بها، ولكن قدمنا كل ما نملك من وقت وجهد خلال ثلاث سنوات عمل متواصلة لإتمام هذا الفيلم الذي كان متعبًا ذهنيًا وتحديًا جيدًا لنا كمخرجين وصناع أفلام؛ لوجود مباريات وملفات كثيرة جدًا بعكس الفيلم الروائي، والحمد لله، استطعنا أن نقوم بعمل فخورين به جميعًا.