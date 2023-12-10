"مستنسخات أثرية وشاشات تفاعلية".. "التراث" تثري تجربة زوار معرض جدة للكتاب

كما خصص قسم "التراث المغمور" الذي يحتوي على تقنيات مختلفة عن طريق استخدام الإسقاط الضوئي، الذي بدوره يحاكي تجربة اكتشاف الآثار المغمورة في المياه بأسلوب تشويقي، إضافة إلى قسم "الحرف اليدوية" الذي يستهدف ثلاث حِرَف مختلفة عن طريق نوافذ تستعرض طرق ممارسة تلك الحرف، ومدعمة بمحتوى مسموع يمكّن الزائر من سماع وصف كل حرفة، إضافة إلى عرض أدواتها، وتنتهي رحلة الزوار في المحطة الأخيرة من قسم "الهدايا التذكارية".