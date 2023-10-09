"مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" يعلن عن اختياراته لمسابقة البحر الأحمر للأفلام الدولية القصيرة

وقال كليم أفتاب؛ مدير البرنامج السينمائي الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "لقد أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارتي آسيا وإفريقيا، ولا يسعني إخفاء التحدي الذي واجهنا في تحديد وانتقاء 14 فيلمًا من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمّة مخرجي الجيل القادم. ونتشوّق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمّهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام".