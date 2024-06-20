دارة الملك عبدالعزيز تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2024

وزار وزير الدائرة الدعائية للجنة المركزية في جمهورية الصين لي شو لي، ركن الدارة المشارك في الجناح السعودي، حيث اطلع على إصدارات الدارة، وأبدى إعجابه بعدد كبير منها، كما اقتنى أحد المؤلفات المترجمة، مما يجسد عمق العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.