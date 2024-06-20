دارة الملك عبدالعزيز تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2024

شاركت دارة الملك عبدالعزيز ضمن جناح المملكة العربية السعودية في معرض بكين الدولي للكتاب 2024 كضيف شرف، لتعرض إصداراتها العلمية في مجالات التاريخ والجغرافيا والتراث.
وشهد جناح الدارة إقبالاً كبيرًا من رواد المعرض، مما يعكس الاهتمام الكبير بالإصدارات المميزة.
وزار وزير الدائرة الدعائية للجنة المركزية في جمهورية الصين لي شو لي، ركن الدارة المشارك في الجناح السعودي، حيث اطلع على إصدارات الدارة، وأبدى إعجابه بعدد كبير منها، كما اقتنى أحد المؤلفات المترجمة، مما يجسد عمق العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
وفي إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض، ستقيم الدارة يوم الجمعة القادم ندوة حول العلاقات السعودية- الصينية، يشارك فيها مجموعة من الأكاديميين والمختصين؛ لبحث ومناقشة الجوانب المختلفة للعلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين، حيث تعد هذه الندوة فرصة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في المجالات الثقافية والعلمية.