"البيان في تعليل أسماء المواقع والبلدان".. إصدار جديد للمؤرخ الضبعان

وأضاف أن الإنسان منذ القدم ارتبط بالمعالم الجغرافية المحيطة به، ومنحها أسماء ليستدل بها على مصالحه ومعاشه، وغالبًا ما تكون مستمدة من طبيعة المكان كـ"العارض" و"حائل"، أو من اللون مثل "شقراء" و"الأبلق"، أو من سمات مميزة مثل "عرعر" الذي يكثر فيه شجر العرعر، و"قرادان" المعروف بكثرة حشرة القراد، و"أبو رواث" الذي يتميز بنبات الروثة.