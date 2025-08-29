"البيان في تعليل أسماء المواقع والبلدان".. إصدار جديد للمؤرخ الضبعان

في خطوة تعزز الاهتمام بالموروث الثقافي والجغرافي، أعلن المؤرخ محمد فالح الضبعان عن صدور كتابه الجديد بعنوان "البيان في تعليل أسماء بعض المواقع والبلدان"، عن دار الأندلس للنشر والتوزيع بحائل، وذلك في (359) صفحة، ليضاف إلى مؤلفاته الثلاث السابقة.
وقال "الضبعان" في تصريح لـ"سبق"، إن الكتاب يتناول تعليل مسميات عدد من المواقع والبلدان، مستندًا إلى مصادر ومراجع موثقة، كالمعاجم والمصادر التاريخية، مبتعدًا عن الروايات الشفهية غير الموثوقة.
وأضاف أن الإنسان منذ القدم ارتبط بالمعالم الجغرافية المحيطة به، ومنحها أسماء ليستدل بها على مصالحه ومعاشه، وغالبًا ما تكون مستمدة من طبيعة المكان كـ"العارض" و"حائل"، أو من اللون مثل "شقراء" و"الأبلق"، أو من سمات مميزة مثل "عرعر" الذي يكثر فيه شجر العرعر، و"قرادان" المعروف بكثرة حشرة القراد، و"أبو رواث" الذي يتميز بنبات الروثة.
وأشار إلى أن هذا العمل يخدم الهواة والباحثين على حد سواء، حيث تطلب إعداد الكتاب جولات ميدانية شملت عدة مواقع، وشهدت تعاونًا ملموسًا من الأهالي والجهات الحكومية.
واختتم الضبعان بتوجيه مناشدة للمؤسسات التعليمية بضرورة غرس معرفة الأماكن وسبب تسميتها في نفوس الأجيال، لما لذلك من أثر في تعزيز الانتماء الوطني، وربط الأبناء بتاريخ بلادهم وثقافتها.