في محطته الرابعة بلندن.. "هيئة الموسيقى" تكشف تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية"

كشفت هيئة الموسيقى تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في محطته الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن، المقرر في 28 سبتمبر الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي، عُقد مساء الأحد بالمركز السعودي للموسيقى في الرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالموسيقى السعودية.