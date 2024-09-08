في محطته الرابعة بلندن.. "هيئة الموسيقى" تكشف تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية"

كشفت هيئة الموسيقى تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في محطته الرابعة بالعاصمة البريطانية لندن، المقرر في 28 سبتمبر الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي، عُقد مساء الأحد بالمركز السعودي للموسيقى في الرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالموسيقى السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو سعي مبادرة "روائع الأوركسترا السعودية" إلى الارتقاء بالموسيقى الوطنية نحو آفاق جديدة؛ لتكون متاحة للجميع، وتعزيز التواصل بين الثقافات، ومد جسور التفاهم بين شعوب العالم عبر هذا الفن.
وأشار "باسيفيكو" إلى النجاح الذي حققته المبادرة في محطاتها السابقة في المكسيك، وباريس، ونيويورك، وهو نتاج دعم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، وبجهود كوكبة من مبدعي الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.
يُشار إلى أن هيئة الموسيقى أعلنت مؤخرًا المحطة الرابعة لـ"روائع الأوركسترا السعودية" في العاصمة البريطانية لندن، برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى؛ وذلك في سبيل تحقيق أهداف المبادرة في نقل التراث الغنائي السعودي إلى العالم عبر المشاركات الدولية المتعددة.