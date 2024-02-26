هيئة الأدب تناقش "إمكانية الوصول الرقمي للكتب لذوي الإعاقة البصرية"

أقامت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس، لقاءً افتراضيًا بعنوان "إمكانية الوصول الرقمي للكتب لذوي الإعاقة البصرية"؛ بهدف مناقشة سبل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية في الوصول الرقمي للكتب من خلال تناول العديد من الجوانب المهمة للوصول لأوعية ثقافية مناسبة لجميع الفئات، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والمختصين.