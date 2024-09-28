"هيئة الأدب والنشر والترجمة" تُسخِّر التقنيات الحديثة لخدمة زوَّار "كتاب الرياض"

ويستقبل المعرض المقام في جامعة الملك سعود زواره يوميًّا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ12 ليلاً، ما عدا يوم الجمعة من الـ2 ظهرًا إلى الـ12 ليلاً، مقدمًا برنامجًا ثقافيًّا منوعًا، يتضمن 200 فعالية ثقافية منوعة وثرية؛ ما يعزز مكانة السعودية الثقافية إقليميًّا وعالميًّا، ويدعم صناعة النشر والمؤلفين والكُتاب السعوديين.