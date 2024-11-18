"ينبغي للفنّ أن يكون اصطناعيًا".. "مركز الدرعية" يدشّن "معرض المستقبل" 26 نوفمبر

ويضم المعرض مواهب سعودية مثل: لولوة الحمود، مهند شونو، ناصر الشميمري، ودانية الصالح، حيث تتنوع أعمالهم بين التجريد الهندسي والفن الروبوتي والسمعي البصري والتركيبات الرقمية، مما يعكس روح الابتكار في المملكة ومن الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليلى شيرين صقر (مصر/ الولايات المتحدة) وهيثم ذكريا (تونس)؛ وتعكس أعمالهم مجتمعةً طيفًا واسعًا من الوسائط الإبداعية، تشمل الفن بالذكاء الاصطناعي والأعمال الفنية الروبوتية والفن التوليدي وغيرها.