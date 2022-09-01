جائزة الملك فيصل تفتح باب الترشيح للدورة "46" 2024

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة والأربعين 2024، في أفرع الجائزة الخمسة.
وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن لجان الجائزة تُحدد في كل عام موضوعًا علميًّا لكل جائزة من الجوائز الأربع؛ حيث جرى تحديد موضوعات هذه الدورة وهي: جائزة الدراسات الإسلامية بعنوان "النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة"، وجائزة اللغة العربية والأدب "جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية"، وجائزة الطب "علاجات الإعاقات الطرفية"، وجائزة العلوم "علم الحياة"، أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.
وأشار إلى أن الترشحات تُقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2023، كما تستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي أو البريد الإلكتروني أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nomination.