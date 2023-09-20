بمشاركة 13 مصممًا من "100 براند سعودي".. "الأزياء" تطلق معرض إبداع "إيميرج" في ميلان

وسيشارك في هذه الفعالية، 13 مصممًا من المصممين المشاركين في برنامج 100 براند سعودي؛ ليقدموا عبر المعرض عرضًا مشوقًا ومبتكرًا يستعرضون فيه أبرز ابتكاراتهم التي استلهموها من الأنسجة الغنية والمتنوعة للثقافة والتراث السعودي، من خلال تشكيلة واسعة من قطع الملابس الجاهزة للارتداء والإكسسوارات الأنيقة، والتي تتناسب مع أذواق المشترين من أقطاب العالم كافة؛ مما يمنح الزوار تجربة شراء عالمية ذات طابع أصيل.