"الأفلام" تشارك بجناح وطني في سوق "فوكس" السينمائي بلندن

وتضمنت هذه المشاركة إقامة جناح تعريفي مع الجهات الحكومية المشارِكة في قطاع الأفلام السعودي، وهي: وزارة الاستثمار، وفيلم العُلا، والصندوق الثقافي، في إشارةٍ ضمنية لتكاتف الجهات التنظيمية مع الجهات الفنية، والتمويلية، والتشغيلية؛ لتعزيز صناعة الأفلام السعودية على مستوياتٍ عالية من الدعم والتمكين المتكامل.