"الأفلام" تشارك بجناح وطني في سوق "فوكس" السينمائي بلندن

شاركت هيئة الأفلام في سوق فوكس السينمائي (FOCUS 2023)، الذي أُقيم في مركز تصميم الأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك من خلال جناح وطني سعودي يسلّط الضوء على القطاع السينمائي السعودي، ويُبرز تطوَّره المُطَّرِد خلال السنوات القليلة الماضية، وسط حضورٍ متنوع لصُنّاع الأفلام السعوديين، ونظرائهم من مختلف دول العالم.
وتضمنت هذه المشاركة إقامة جناح تعريفي مع الجهات الحكومية المشارِكة في قطاع الأفلام السعودي، وهي: وزارة الاستثمار، وفيلم العُلا، والصندوق الثقافي، في إشارةٍ ضمنية لتكاتف الجهات التنظيمية مع الجهات الفنية، والتمويلية، والتشغيلية؛ لتعزيز صناعة الأفلام السعودية على مستوياتٍ عالية من الدعم والتمكين المتكامل.
وركزت المشاركة على إبراز مواقع المملكة الزاخرة بالتضاريس المثالية للتصوير السينمائي، والتعريف ببرامج التمويل المقدمة من هيئة الأفلام مثل برنامج حوافز الاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% لدعم منتجي السينما المحليين، وجذب منتجي الأفلام الإقليميين والدوليين لتصوير أعمالهم في المملكة، كما ركزت على نمو قطاع الإنتاج السينمائي السعودي وزيادة قدرته التنافسية على الساحة الدولية، وتنمية الاقتصاد الإبداعي بالمملكة.
ويُعدّ سوق فوكس أحد أهم الأسواق السينمائية عالمياً حيث يجمع صُنّاع المحتوى، وشركات الإنتاج، والجهات الحكومية مما يزيد على 100 دولة، ويجذب الآلاف من المنتجين في قطاعات متنوعة بما في ذلك الأفلام، والتلفزيون، والإعلانات، والرسوم المتحركة، والألعاب.
وتسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها بالمحافل العالمية وعلاقاتها بصنّاع الأفلام حول العالم، وذلك عبر اللقاءات المباشرة في الجناح الوطني السعودي، والجلسات الحوارية، وتسليط الضوء على برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة لتعزيز صناعة الأفلام السعودية.