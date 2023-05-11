"نيوم" تنظم معرضًا في البندقية بعنوان "العمران منعدم الجاذبية"

وتستوعب مدينة "ذا لاين" المبنية على أسس المفهوم الجديد 9 ملايين نسمة في رقعة أرضية لا تتجاوز %2 من مساحات أراضي مدينة مماثلة من حيث عدد السكان، مما يسهم في الحفاظ على 95% من مساحة نيوم الطبيعية، ويعزز سبل ازدهار التنوع البيئي فيها، كما أن "ذا لاين" ستكون مبنية على الطاقة المتجددة وعلى طرق مستدامة في توفير المياه وإنتاج الغذاء.