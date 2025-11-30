المملكة تختتم مشاركتها في معرض الكويت للكتاب بـ حضور ثقافي لافت

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، الذي أُقيم في أرض المعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر، وسط تفاعل واسع من الزوار وإشادة كبيرة بالمحتوى الثقافي الذي قدّمه الجناح السعودي.