المملكة تختتم مشاركتها في معرض الكويت للكتاب بـ حضور ثقافي لافت

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، الذي أُقيم في أرض المعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر، وسط تفاعل واسع من الزوار وإشادة كبيرة بالمحتوى الثقافي الذي قدّمه الجناح السعودي.
وجسدت المشاركة حضورًا ثقافيًا فاعلًا يعكس حيوية المشهد الأدبي والمعرفي في المملكة، من خلال برنامج ثقافي متنوع نظمته الهيئة على مدى أيام المعرض، وضم ندوات وجلسات حوارية وأمسيات شعرية، شارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين.
وشهد الجناح السعودي إقبالًا لافتًا من جمهور المعرض من مختلف الجنسيات، حيث عبّر الزوار عن اهتمامهم بالإنتاج المعرفي الذي يعكس الصورة الحديثة للثقافة السعودية، وما تشهده من تطور في مجالات النشر والترجمة وصناعة الكتاب.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز الحضور الثقافي السعودي في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الثقافية ودور النشر حول العالم، بما يرسخ مكانة المملكة في مجالات الأدب والنشر والترجمة.
ويُعد هذا الحضور امتدادًا لرؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة في صميم التنمية، وتعدّها أداة للحوار والتقارب بين الشعوب.