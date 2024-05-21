لتبادل المعارف والتعاون.. "المتاحف" تنظم المؤتمر الدولي للابتكار في المتاحف الشهر القادم

تنظم هيئة المتاحف السعودية النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف (ICEM) خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2024.
ويشارك في المؤتمر عدد من المتخصصين والتربويين الرائدين في مجال المتاحف من أجل تبادل المعارف والتعاون، فيما سيتمكن الحضور من استكشاف أفضل الممارسات في مجال تعليم المتاحف، ومناقشة الدور المحوري للمتاحف في تعزيز الإبداع والتعلم، وتحديد فرص التعاون الدولي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر متحدثين رئيسيين من أبرز المؤسسات الفنية والأكاديمية العامة الرائدة في العالم، منهم نائب رئيس جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) في لندن الدكتور آدم حبيب، ونائب رئيس جمعية تفسير التراث وأمين سابق للمتحف الوطني للعدالة الدكتور إريك، وأمين أول رئيس قسم رعاية المقتنيات وإدارتها بالإنابة في المتحف الوطني الأسترالي الدكتورة جينيفر رودريجيز، والأستاذة المساعدة وعميدة القبول والتسجيل في جامعة عفت الدكتورة ريم المدني، ومستشارة المتاحف ورئيسة المشاركة العامة في العلوم الإنسانية بجامعة أكسفورد والدكتورة فيكتوريا ماكجينيس.
وسيتضمن المؤتمر على مدار ثلاثة أيام عددًا من الجلسات التي يقودها خبراء، بما في ذلك المناقشات الحوارية، والورش التفاعلية، وعروض أوراق بحثية.
وستتناول المناقشات القضايا الراهنة التي تواجه المتاحف وستغطي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك: التعاون بين المتاحف والجامعات، مع التركيز على شراكة جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وجامعة عفت برعاية هيئة المتاحف السعودية، وما وراء الكتاب المدرسي: استكشاف إستراتيجيات التعلم الفعال والتجريبي في مجال المتاحف، وخارج جدران المتحف: مناقشة المشاركة المجتمعية للجمهور العام في تعليم المتاحف، والتفكير التصميمي والابتكار في إدارة المتاحف: مناقشة الأساليب الإبداعية التي تركز على الزائر.
كما سيضم المؤتمر مسابقة ميوزيماثون (MUSEUM-A-THON)، الهادفة إلى تقديم حلول للتحديات الرئيسية في قطاع المتاحف.
وستقوم الفرق المشاركة، بما في ذلك المبتكرون ورواد الأعمال والعاملون في المتاحف، بتطوير حلول مبتكرة تركز على تعزيز إشراك الزوار وزيادة الإيرادات وتحسين تجارب الزوار في المتاحف بشكل عام.
وسيحصل الفريق الفائز على رحلة تعليمية لمدة أسبوع إلى لندن بالمملكة المتحدة، تشمل محاضرات متخصصة وجولات في المتاحف بقيادة خبراء، ويُغلق التسجيل للمسابقة في 25 مايو 2024.