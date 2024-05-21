لتبادل المعارف والتعاون.. "المتاحف" تنظم المؤتمر الدولي للابتكار في المتاحف الشهر القادم

وستتناول المناقشات القضايا الراهنة التي تواجه المتاحف وستغطي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك: التعاون بين المتاحف والجامعات، مع التركيز على شراكة جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) وجامعة عفت برعاية هيئة المتاحف السعودية، وما وراء الكتاب المدرسي: استكشاف إستراتيجيات التعلم الفعال والتجريبي في مجال المتاحف، وخارج جدران المتحف: مناقشة المشاركة المجتمعية للجمهور العام في تعليم المتاحف، والتفكير التصميمي والابتكار في إدارة المتاحف: مناقشة الأساليب الإبداعية التي تركز على الزائر.