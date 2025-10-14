انطلاق فعاليات "الشريك الأدبي" بجمعية أدبي الطائف غدًا الأربعاء.. وتدشين كتاب "طارف وتليد" للقرشي

أعلنت جمعية الثقافة والفنون الأدبية بالطائف عن انطلاق فعاليات الشريك الأدبي لهذا العام، ضمن مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، والتي تُنظمها الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركاء في مختلف مناطق المملكة.
وتستهل الجمعية فعالياتها مساء غدٍ الأربعاء بتدشين كتاب "طارف وتليد" للأديب خالد القرشي، حيث يُدير اللقاء الشاعر خالد قماش، وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة العشاء مباشرة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف عطا الله الجعيد أن هذه الفعالية تُعد الأولى ضمن مبادرة الشريك الأدبي بعد اعتماد الجمعية رسميًا ضمن مشروع الشريك الأدبي بهيئة الأدب والنشر والترجمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للحراك الأدبي والثقافي في الطائف.
ووجّه الجعيد شكره لفريق العمل في كلٍّ من الهيئة والجمعية على جهودهم في إطلاق البرنامج بنجاح، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى إبراز الحركة الأدبية والثقافية الوطنية ودعم المبدعين في مختلف المجالات.
ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات في الطائف إلى حضور الفعالية والمشاركة في هذا الحدث الأدبي، مبينًا أن المؤلف سيقوم بتوقيع نسخ من كتابه "طارف وتليد" للحضور بعد انتهاء حفل التدشين مباشرة.