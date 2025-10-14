انطلاق فعاليات "الشريك الأدبي" بجمعية أدبي الطائف غدًا الأربعاء.. وتدشين كتاب "طارف وتليد" للقرشي

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف عطا الله الجعيد أن هذه الفعالية تُعد الأولى ضمن مبادرة الشريك الأدبي بعد اعتماد الجمعية رسميًا ضمن مشروع الشريك الأدبي بهيئة الأدب والنشر والترجمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للحراك الأدبي والثقافي في الطائف.