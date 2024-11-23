في صالون المهرة بجدة.. عادل الزهراني يناقش فلسفة تفكيك ما بعد الإنسان

احتفى صالون المهرة الثقافي باليوم العالمي للفلسفة بالتعاون مع الشريك الأدبي وجمعية الفلسفة في أمسية ثقافية بعنوان (نحو الفلسفة: تفكيك ما بعد الإنسان) لبروفيسور النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عادل الزهراني، الذي أمتع الحضور بطرحه وبتناغمه الجميل مع نواف الشريف الذي حاوره في جوانب عديدة، فتحت باب الأسئلة في أذهان الحاضرين بين مساحاتها الفكرية أثارها الغموض الذي اعترى كل شيء لوهلة، فلم يملكوا إلا المضي في مسارات فلسفية ليعودوا منها حينًا وليمكثوا بها أحيانًا كثيرة .