المكتبة الرقمية السعودية توقع مع 9 قواعد علمية عالمية وتوفرها مباشرة للباحثين

وأشار الدكتور الرياعي إلى أن القاعدة الثالثة هي كشاف علمي للاستشهادات المرجعية، ويعد من أقوى محركات البحث العلمية لتزويد الباحث بأفضل بيانات النشر. ويوفر أكثر من 109 ملايين وثيقة براءة اختراع، وأكثر من 21 ألف مجلة علمية، وأكثر من 14 مليون دراسة وقاعدة بيانات، وأكثر من 300 ألف مؤتمرات، وأكثر من مليوني وثيقة، و196 مليون أرشفة سجلات يعود تاريخها إلى العام 1864 ميلادي، ويغطي أكثر من 134 ألف كتاب، وأكثر من 15 مليون مستند ذي وصول مفتوح.