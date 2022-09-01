"الأفلام" تشارك في الدورة 79 من مهرجان البندقية السينمائي

وتهدف هيئة الأفلام من مشاركتها في هذا المهرجان الدولي، إلى تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وتكثيف علاقاتها بصناع الأفلام في العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، والترويج لبرنامج الحوافز الذي تُنَفّذه الهيئة؛ بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية للتصوير داخل المملكة.