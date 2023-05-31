بتنوُّع فريد.. اختتام معرض تكامل الفنون في جدة

اختتم معرض تكامل الفنون في جدة، الذي أقيم تحت رعاية وحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، محمد آل صبيح.
وأوضح الفنان التشكيلي أحمد بن علي القحطاني، أحد المشاركين، أن المعرض جاء بعنوان "تكامل الفنون"، ويجمع تنوعًا فريدًا من الأعمال الفنية التي تنتقل بانسياب من البعد الثاني كأعمال الرسم والخط العربي إلى البعد الثالث؛ مثل المجسمات والتحف.
وبيّن أنه شارك في هذا المعرض ما يقرب من 50 فنانًا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركين من الإمارات العربية المتحدة ومصر وسوريا.
وأكد القحطاني أن هذا المعرض يهدف لتوضيح وتعريف المجتمع بواقع الفنّ السعودي ونشر ثقافة التدريب في المجال المهني والحرفي، ومساعدة للشباب على الانخراط في سوق العمل في قطاع يشهد غيابًا عن السعودة وتناميًا مضطردًا؛ مواكبة لدعم المواهب الفنية التي توليها رؤية 2030.