بتنوُّع فريد.. اختتام معرض تكامل الفنون في جدة

وأوضح الفنان التشكيلي أحمد بن علي القحطاني، أحد المشاركين، أن المعرض جاء بعنوان "تكامل الفنون"، ويجمع تنوعًا فريدًا من الأعمال الفنية التي تنتقل بانسياب من البعد الثاني كأعمال الرسم والخط العربي إلى البعد الثالث؛ مثل المجسمات والتحف.