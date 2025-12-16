أكثر من 20 ألف عنوان ومؤلفات نادرة في مكتبة جمعية أدبي الطائف

في أمسية أدبية دافئة ضمن فعاليات الشريك الأدبي بـجمعية أدبي الطائف، كشف محمد حمدان الغامدي، أمين مكتبة الجمعية منذ أكثر من أربعة عقود، عن كنوز معرفية ومقتنيات نادرة تحتضنها المكتبة، التي تضم أكثر من 20 ألف عنوان في مختلف الفنون الأدبية والعلمية.
واستعرض الغامدي نشأة المكتبة منذ تأسيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف قبل تحوّله إلى جمعية، مرورًا بمراحل التطور التي مرت بها، وما تحويه من مجلات أدبية، ومؤلفات نادرة، وكتب مهداة من مثقفين بارزين، مؤكدًا أن المكتبة تُعد مرجعًا ثريًا للباحثين والمهتمين بالأدب والثقافة.
وأشار الغامدي إلى أن العهد الذهبي للمكتبة كان خلال فترة رئاسة عطا الله الجعيد، الذي أولى المكتبة اهتمامًا خاصًا، حيث شهدت خلالها تطويرًا ملحوظًا في مرافقها وزيادة كبيرة في عدد المصنفات، كما استقبلت المكتبة قرابة 3 آلاف كتاب مهداة من مكتبات خاصة، أبرزها إهداءات من عبدالعزيز عبدالغني عسيري، والدكتور راشد بن فهد القثامي، والعميد صالح الجودي، خُصصت لها رفوف مستقلة.
كما أوضح أن النادي أصدر نحو 400 كتاب منذ تأسيسه وحتى تحوّله إلى جمعية أدبية، ما يعكس حجم الإسهام الثقافي والمعرفي الذي قدمته المكتبة للمجتمع المحلي.
وأدار الأمسية مهند الحبيشي، الذي ناقش الغامدي في عدد من المحاور المهمة، قبل أن يُفتح المجال لمداخلات وأسئلة الحضور، فيما شهد ختام اللقاء تكريم مدير الأمسية وأمين المكتبة من قِبل رئيس الجمعية عطا الله الجعيد.
ودعا الجعيد في مداخلته إلى أن يقوم الغامدي بتأليف مصنف يوثّق قصة المكتبة ومحتوياتها وتاريخ الكتب التي أصدرتها الجمعية، ليكون مرجعًا لمرتاديها ومحبي الأدب والثقافة في المنطقة.