أكثر من 20 ألف عنوان ومؤلفات نادرة في مكتبة جمعية أدبي الطائف

وأشار الغامدي إلى أن العهد الذهبي للمكتبة كان خلال فترة رئاسة عطا الله الجعيد، الذي أولى المكتبة اهتمامًا خاصًا، حيث شهدت خلالها تطويرًا ملحوظًا في مرافقها وزيادة كبيرة في عدد المصنفات، كما استقبلت المكتبة قرابة 3 آلاف كتاب مهداة من مكتبات خاصة، أبرزها إهداءات من عبدالعزيز عبدالغني عسيري، والدكتور راشد بن فهد القثامي، والعميد صالح الجودي، خُصصت لها رفوف مستقلة.