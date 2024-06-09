هيئة الأدب تختتم النسخة الثالثة من مبادرة "الشريك الأدبي"

احتفلت هيئة الأدب والنشر والترجمة، بختام النسخة الثالثة من "مبادرة الشريك الأدبي"، أمس، في قصر الثقافة بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان، ومدير عام الإدارة العامة لقطاع الأدب خالد الصامطي.
واحتفت الهيئة بإنجازات 80 مقهى حول المملكة من شركائها الأدبيين، بجوائز مالية تتجاوز المليون ريال.
وشهدت النسخة الثالثة من المبادرة التي انطلقت في منتصف العام الماضي 2023، تطورات ملحوظة في جوانب عدة؛ أهمها ازدياد عدد الشركاء الذين تجاوزوا ضعف عدد النسخة الماضية.
فيما توسّع جغرافية المبادرة إلى مناطق إدارية جديدة، إضافة إلى تحقيق عناصر الابتكار والجودة والإبداع في نوعية الفعاليات الثقافية والأدبية المقدمة، التي تجاوز عددها 4,103 فعاليات ومساهمات حيث تنوعت لتشمل الأدب، والفلسفة، والنقد، والشعر.
واستضاف خلالها الشركاء الأدبيون أكثر من 3500 ضيف من مختلف المجالات الأدبية والثقافية، ما جذب إقبالاً كبيرًا، وحقق ارتفاعًا عاليًا في إجمالي عدد الحضور من 17,705 زائرين إلى 101,269 زائرًا، بمعدل نمو يبلغ 472% مقارنة بنسختها الأولى.
وأعلنت الهيئة في الحفل الختامي، فوز 12 شريكًا أدبيًا توزعت جوائزهم بناء على ثلاث فئات (أ، ب، ج)، واعتمدت المنافسة بين الشركاء الأدبيّين على أدائهم خلال فترة المنافسة التي امتدّت لتسعة أشهر.
وذلك من ناحية نوعيّة فعاليّاتهم، وجودتها وتنوُّعها وملاءَمتها للزوّار، بمتابعة فريق المبادرة لأداء الشركاء خلال العام؛ لتفرز بعد ذلك لجنة تحكيمٍ متخصصة، النتائج واختيار الفائزين، وفقًا للمعايير التي تَنتهِجها المبادرة.