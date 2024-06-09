هيئة الأدب تختتم النسخة الثالثة من مبادرة "الشريك الأدبي"

واستضاف خلالها الشركاء الأدبيون أكثر من 3500 ضيف من مختلف المجالات الأدبية والثقافية، ما جذب إقبالاً كبيرًا، وحقق ارتفاعًا عاليًا في إجمالي عدد الحضور من 17,705 زائرين إلى 101,269 زائرًا، بمعدل نمو يبلغ 472% مقارنة بنسختها الأولى.