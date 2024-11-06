مديرة "اليونسكو" تثمن مبادرة السعودية: عمق تاريخي وتنوع ثقافي عربي

وقالت أودري أزولاي في كلمة ألقتها في الحفل الختامي لمبادرة الأسبوع العربي في اليونسكو، الذي اختتمت أعماله أمس في باريس: "أحيي بحرارة هذه المبادرة التي تجمع الجميع، وأحيي المملكة العربية السعودية على دعمها للمبادرة"؛ مشيرة إلى أن المنظمة تبرز طوال العام اللغةَ العربية بصفتها خامس أكثر اللغات تحدثًا في العالم، وتجمع أيضًا مجموعات إقليمية أخرى ترغب في المضي قدمًا ونشر فسيفساء غنية من إسهامات الدول العربية الـ22".