"أبها تقرأ".. فعالية ثقافية لهيئة المكتبات بالشراكة مع مكتبة الملك عبدالعزيز

أطلقت هيئة المكتبات بالشراكة مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأحد 21 أغسطس الجاري، فعالية ثقافية تحت عنوان "أبها تقرأ" ضمن مهرجان أبها الصيفي 2022، والتي تستمر حتى يوم الجمعة 26 أغسطس.
وتتضمن الفعاليات، تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية الثقافية للأطفال واليافعين، وهي مقسمة على الفئات العمرية؛ الأطفال من عمر 3- 6 سنوات، ومن عمر 6- 12 سنة، أما الفئة الثالثة فمخصصة لليافعين من عمر 12- 14 سنة، والوالدين.
وتتضمن الفعاليات الثقافية كذلك أنشطة مخصصة بناءً على أعمار الأطفال، تشتمل على: أركان تفاعلية، وورش عمل إبداعية تربط الطفل بهويته من خلال رسم فن القط العسيري، وكتابة القصة باستخدام تقنية Round Robin والتي تعلم الطفل كتابة أجزاء القصة بطريقة إبداعية وفي وقت قياسي. كما يوجد سينما خارجية تعرض فيديو قصير عن الحكايات الشعبية والقديمة، لتتيح للعائلة فرصة حوارية بين الأجيال بما يعزز دور الحكايات وتأثيرها في تاريخ العائلة وتكوينها الثقافي، بالإضافة إلى تخصيص ركن لمكتبة الطفل يسمى "مزرعة الحكايات" والمستوحى تصميمه من كوخ المزارع الريفية التي زارها ما يقارب ٨٠٠ طفل ليكتشف إصدارات مكتبات الطفل، وبودكاست حي، واستضافة مختصين في أدب الطفل في جلسات نقاشية تؤسس حب القراءة من سن مبكر ومعايير اختيار الكتاب المناسب بحسب الفئة العمرية، والقصة التفاعلية بحيث يتشارك الأطفال في أحداث القصة أثناء روايتها وورش عمل لليافعين يتعلمون من خلالها صناعة شخصيات المانجا، وتختتم الورش بركن التصوير المستوحى تصميمه من قصة مثيرة ليتخيل الطفل أنه جزء من أحداثها الخيالية.
وتقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذه الفعالية اعتمادًا على تجربتها الطويلة الثرية في ثقافة الطفل بما تعقده من فعاليات متواصلة على مدار العام في مختلف فروعها، وما تخصصه من برامج وإصدارات خاصة بالأطفال، وما تتيحه من تواصل وتفاعل ثقافي واجتماعي.
وتهدف فعالية "أبها تقرأ" إلى تعزيز العادات القرائية، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي لدى الأطفال والعائلة، وتعميق قيمة المشاركة المجتمعية، إلى جانب تصميم وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأطفال والناشئة لترغيبهم في القراءة منذ الصغر.