"أبها تقرأ".. فعالية ثقافية لهيئة المكتبات بالشراكة مع مكتبة الملك عبدالعزيز

وتتضمن الفعاليات الثقافية كذلك أنشطة مخصصة بناءً على أعمار الأطفال، تشتمل على: أركان تفاعلية، وورش عمل إبداعية تربط الطفل بهويته من خلال رسم فن القط العسيري، وكتابة القصة باستخدام تقنية Round Robin والتي تعلم الطفل كتابة أجزاء القصة بطريقة إبداعية وفي وقت قياسي. كما يوجد سينما خارجية تعرض فيديو قصير عن الحكايات الشعبية والقديمة، لتتيح للعائلة فرصة حوارية بين الأجيال بما يعزز دور الحكايات وتأثيرها في تاريخ العائلة وتكوينها الثقافي، بالإضافة إلى تخصيص ركن لمكتبة الطفل يسمى "مزرعة الحكايات" والمستوحى تصميمه من كوخ المزارع الريفية التي زارها ما يقارب ٨٠٠ طفل ليكتشف إصدارات مكتبات الطفل، وبودكاست حي، واستضافة مختصين في أدب الطفل في جلسات نقاشية تؤسس حب القراءة من سن مبكر ومعايير اختيار الكتاب المناسب بحسب الفئة العمرية، والقصة التفاعلية بحيث يتشارك الأطفال في أحداث القصة أثناء روايتها وورش عمل لليافعين يتعلمون من خلالها صناعة شخصيات المانجا، وتختتم الورش بركن التصوير المستوحى تصميمه من قصة مثيرة ليتخيل الطفل أنه جزء من أحداثها الخيالية.