لليوم الخامس.. "هيئة التراث" تُوَاصل تقديم فعالياتها بقرية ذي عين الأثرية بالباحة

تُواصل هيئة التراث، تقديم فعالياتها التراثية بقرية "ذي عين" الأثرية في منطقة الباحة؛ وسط حضور كبير من زوار القرية من داخل وخارج المنطقة لليوم الخامس على التوالي، وتستمر إلى يوم غد الاثنين بحديقة القرية.
وتَضمنت الفعالية منطقة مخصصة "للحِرَف التفاعلية" و"المجلس التراثي" و"ركن التصوير" و"الألعاب التراثية"، بالإضافة إلى العروض الشعبية التراثية التي وجدت تفاعلًا مميزًا من الجمهور من مختلف الأعمار.
يُذكر أن قرية "ذي عين" التراثية تُعَد إحدى وجهات السياحة الشتوية وتشهد حاليًا نشاطًا سياحيًّا متزايدًا؛ حيث الأجواء الدافئة والمتميزة مع اعتدال في درجات الحرارة؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة الزوار للفعاليات.