لليوم الخامس.. "هيئة التراث" تُوَاصل تقديم فعالياتها بقرية ذي عين الأثرية بالباحة

وتَضمنت الفعالية منطقة مخصصة "للحِرَف التفاعلية" و"المجلس التراثي" و"ركن التصوير" و"الألعاب التراثية"، بالإضافة إلى العروض الشعبية التراثية التي وجدت تفاعلًا مميزًا من الجمهور من مختلف الأعمار.