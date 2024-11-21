الأكبر في جنوب آسيا.. "الأفلام" تشارك في "فيلم بازار" لتعزيز التعاون الدولي

تشارك هيئة الأفلام في النسخة الـ 18 من "فيلم بازار"، أكبر سوق للأفلام في جنوب آسيا ونقطة التقاء لصانعي ومنتجي الأفلام ووكلاء المبيعات من العالم؛ للتعاون الإبداعي والمالي، ولاكتشاف ودعم المواهب المختلفة, ويُعقد "فيلم بازار" سنويًا بالتزامن مع مهرجان الهند السينمائي الدولي في مدينة غوا في الهند، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر.
ويُعدّ هذا الحدث فرصةً استراتيجيةً للهيئة؛ لتعزيز مكانة المملكة في صناعة السينما العالمية، ودعم التعاون بين القطاع السينمائي السعودي والهندي عن طريق التواصل مع كبار خبراء الصناعة والمستثمرين الدوليين والمحليين.
وتهدف الهيئة من هذه المشاركة إلى توفير منصة لوفد الهيئة وشركاء القطاع، حيث سيُتيح الجناح السعودي لصنّاع الأفلام الفرصة للتعريف بمشاريعهم والالتقاء بنظرائهم من الهند وخبراء الصناعة العالميين، وإبراز إمكانات ومواهب السينما السعودية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة بهدف تعزيز التعاون المشترك، والوصول إلى المستثمرين المحتملين في الهند؛ لجذب الاستثمار في الأفلام السعودية وتوسيع دائرة الإنتاج السينمائي الدولي في المملكة.
وتشمل المشاركة مجموعة من الأنشطة، حيث سيُخصص جناح يستعرض التطورات والإنجازات في السينما السعودية, ومن أبرز الأنشطة، ستُنظم الهيئة جلسة بعنوان "أفلام سعودية تحت الإنتاج"؛ بهدف دعم الإنتاج السينمائي والتوزيع، حيث ستقدم عدة شركات سعودية عرضًا لتسليط الضوء على المشاريع السينمائية الواعدة والبحث عن فرص للإنتاج المشترك مع الشركات والمستثمرين الدوليين.
كما تأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الأفلام لتعزيز ظهور المملكة في الساحة السينمائية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الفرص التي تعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية في صناعة الأفلام، وبناء شراكات إستراتيجية عالمية وآسيوية، بما يعكس رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خلق قطاع سينمائي متكامل يعزز من التنوع الثقافي والإبداعي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام.