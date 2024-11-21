الأكبر في جنوب آسيا.. "الأفلام" تشارك في "فيلم بازار" لتعزيز التعاون الدولي

كما تأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الأفلام لتعزيز ظهور المملكة في الساحة السينمائية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الفرص التي تعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية في صناعة الأفلام، وبناء شراكات إستراتيجية عالمية وآسيوية، بما يعكس رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خلق قطاع سينمائي متكامل يعزز من التنوع الثقافي والإبداعي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام.