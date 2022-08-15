"هيئة الفنون" تُنظِّم النسخة الثانية من برنامج "مهارات المسرح المتقدمة" في الرياض وجدة

وتشهد مدينة الرياض بداية البرنامج التدريبي يوم الأحد 4 سبتمبر ويمتد إلى يوم السبت 1 أكتوبر، على أن ينتقل بعدها إلى مدينة جدة بدايةً من الثلاثاء 4 أكتوبر حتى الاثنين 31 أكتوبر، ويُقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 4 ساعات لكل فترة، مستهدفًا بذلك المهتمين بمجال المسرح من عمر 18 عامًا وأكثر، إلى جانب الممارسين الحاليين في قطاع المسرح والفنون الأدائية.