برعاية وزير الثقافة.. "لندن" المحطة الرابعة لحفل روائع الأوركسترا السعودية

ويُعدُّ حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن؛ المحطةَ الرابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وتسعى "الهيئة" من خلال تنظيم الحفل في لندن إلى الاستمرار في تحقيق نجاح كبير مماثل لما سبقه من نجاحات في باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك، وذلك لما تتميز به العاصمة البريطانية من إرثٍ تاريخي عريق، وثقافةٍ غنية بمختلف ألوانها.