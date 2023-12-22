"جميل وبثينة".. قصة تراثية عن العشق في جبل "الغلالة" تحتضنها قاعة مرايا

وبالعودة إلى جبل الغلالة فهو يتميز بشكله الفريد، وتركيبته العجيبة.. وكان مستراحًا للمسافرين؛ لاحتوائه على مجموعة من التجاويف، والغيران، ولكل غار إطلالته الرائعة، وظلاله الوارفة.