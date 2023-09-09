"الموسيقى" تعلن استضافة مهرجان "كيكون 2" الكوري في الرياض في أكتوبر

ويُعد هذا المهرجان الذي انطلق في عام 2012م أحد أكبر المهرجانات الثقافية الكورية، حيث استضافته ثماني مدنٍ في أربع قاراتٍ خلال الأعوام الماضية، وحظِيَ بتفاعل جماهيري كبير يفوق مليون زائر، ويُسلط المهرجانُ الضوءَ على الثقافة الكورية في مجالاتٍ متعددة مثل الموسيقى، والأزياء، والأكل، والمشروبات، والأفلام، وغيرها من المجالات الثقافية، ويتضمن معرضاً مصاحباً يُعرّف الزوّار من المجتمع المحلي والسيّاح بالثقافة الكورية، كما يضم منطقةً مخصصة لبيع المنتجات الكورية.