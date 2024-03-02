معرض الفن التشكيلي بشقراء.. لوحات فنية ومجسمات جمالية بمشاركة 25 فنانًا وفنانة

قام أمين عام اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد، ووكيل أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبد الرحمن الخريف، ووكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي؛ بزيارة لمعرض الفنون التشكيلية بسوق المجلس بالبلدة التاريخية بشقراء، برفقة رئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح.
وتجوّل البليهد والخريف والماضي في أركان المعرض، واطّلعوا على اللوحات التشكيلية التي زينت جنبات السوق، ثم استمعوا لشرح مفصّل عن الفنون التشكيلية أثناء استراحتهم في خيمة المعرض.
وأشاد الضيوف بما يحتويه المعرض من لوحات فنية ومجسمات جمالية، تحمل بين طياتها الإبداع والتميز، وعبّروا عن سعادتهم بما شاهدوه من تنافس بين الفنانين والفنانات في أعمالهم الإبداعية؛ مما أضفى على المعرض جودة وتنوّعًا في تلك الأعمال الفنية التشكيلية.
يُذكَر أن الملتقى يختتم فعالياته مساء اليوم بمشاركة 25 فنانًا وفنانة من الرياض وبريدة والخبر وعنيزة والدوادمي والزلفي والأحساء وشقراء والقصب.