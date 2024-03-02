معرض الفن التشكيلي بشقراء.. لوحات فنية ومجسمات جمالية بمشاركة 25 فنانًا وفنانة

وأشاد الضيوف بما يحتويه المعرض من لوحات فنية ومجسمات جمالية، تحمل بين طياتها الإبداع والتميز، وعبّروا عن سعادتهم بما شاهدوه من تنافس بين الفنانين والفنانات في أعمالهم الإبداعية؛ مما أضفى على المعرض جودة وتنوّعًا في تلك الأعمال الفنية التشكيلية.