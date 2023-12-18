"الأدب" تنظم أمسيات لنخبة من الشعراء في "ميادين الدرعية".. من 21 إلى 23 ديسمبر

تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمسيات شعريةً لمجموعة من الشعراء السعوديين؛ وذلك خلال الفترة 21- 23 ديسمبر الجاري في مركز ميادين بمحافظة الدرعية.
وتشهد الأمسيات مشاركة نخبة مميزة من الشعراء السعوديين، الذين يشاركون الحضور أبرز قصائدهم، ويمطرون سماء الفعالية بأعذب الكلمات التي تغنوا بها خلال مسيرتهم الشعرية؛ ليعكسوا جماليات الشعر ورونق القوافي؛ حيث تستضيف الأمسية الأولى التي يديرها سلطان الهميلي الشاعريْن مدغم أبو شيبة، ومحمد السكران؛ فيما يشارك في أمسية اليوم الثاني، الشعراء سعيد بن مانع، وسلطان بن بتلاء، وعبدالله عبيان ويقدّمها محمد الموسى.
وتستضيف أمسية اليوم الثالث والأخير كلًّا من الشعراء عبدالله العنزي، وعائشة السيفي، وجاسم الصحيح، وياسر الأطرش.. ويقدّمها حمود الصاهود.
وتأتي الأمسيات ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات التي تقدّمها المنظومة الثقافية في شهر ديسمبر تزامنًا مع ختام مبادرة "عام الشعر العربي 2023" التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي؛ لتعكس المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي على مدى عقود كأحد أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وتَصدره للمحافل الأدبية منذ العصور التي سبقت الإسلام، وحتى العصر الحالي، وتعزز مساعي المملكة في ترسيخ هذا المكون الحضاري ليكون حاضرًا في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية.