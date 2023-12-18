"الأدب" تنظم أمسيات لنخبة من الشعراء في "ميادين الدرعية".. من 21 إلى 23 ديسمبر

وتأتي الأمسيات ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات التي تقدّمها المنظومة الثقافية في شهر ديسمبر تزامنًا مع ختام مبادرة "عام الشعر العربي 2023" التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي؛ لتعكس المكانة الثقافية التي احتلها الشعر العربي على مدى عقود كأحد أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وتَصدره للمحافل الأدبية منذ العصور التي سبقت الإسلام، وحتى العصر الحالي، وتعزز مساعي المملكة في ترسيخ هذا المكون الحضاري ليكون حاضرًا في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية.