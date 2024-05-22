بتفاعل كبير من الحضور.. "أدبي الطائف" يقيم الأمسية السودانية

ضمن برنامجه الجديد "ليالي عربيَّة"، أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي الأمسية السودانية مساء أمس الأربعاء، والتي أثار فيها الفنان السوداني، محمد شمبات، أشجان الحضور بأغانيه الوطنية السودانية التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من حضور الأمسية السودانية، وألهبت مشاعر السودانيين الذين تمايلوا طربًا وحنينًا.
وقد قدم الشاعران طارق ياسين، ويبات علي فايد عددًا من النصوص الشِّعرية لأدباء السودان، كما عرضت مواد بصرية عن مدينة كسلا، وأفلامًا وثائقية عن حضارة السودان، وأهرامات البجراوية.
وقدمت همس بدرالدين، فقرة شيقة عن الأمثال السودانية، والألفاظ السودانية الدارجة، شاركها في ذلك الجمهور بمحبة.
وختم رئيس النادي عطا الله الجعيد الأمسية في كلمته بسرد بعض الذكريات مع معارف سودانيين، ومواقف، كما تحدث عن بعض الذكريات مع معارف من أدباء سودانيين، وإعلامييهم، كما تحدث عن برنامج "ليالي عربية" الذي يقيمه النادي، ووعد بأمسيات عربية لا تقل روعة عن ليلة السودان.
وقام رئيس النادي الأدبي، عطا الله الجعيد، بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي بتكريم المشاركين في الأمسية وهم : طارق ياسين، يبات علي فايد، همس بدر الدين، والهادي أحمد إبراهيم، والفنان محمد شمبات، والعازفان المجتبى أبكر، ومحمد زارع الشهري.