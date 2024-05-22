بتفاعل كبير من الحضور.. "أدبي الطائف" يقيم الأمسية السودانية

وختم رئيس النادي عطا الله الجعيد الأمسية في كلمته بسرد بعض الذكريات مع معارف سودانيين، ومواقف، كما تحدث عن بعض الذكريات مع معارف من أدباء سودانيين، وإعلامييهم، كما تحدث عن برنامج "ليالي عربية" الذي يقيمه النادي، ووعد بأمسيات عربية لا تقل روعة عن ليلة السودان.